Frustran un intento de robo con fuerza en una vivienda de Telde (Gran Canaria) y detienen a una persona

Furgón de la Policía Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE SEGURIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Respuesta Operativa (GROPE) del Cuerpo General de la Policía Canaria, con ayuda ciudadana, ha frustrado un intento de robo con fuerza en una vivienda del municipio de Telde, Gran Canaria, y han detenido a uno de los presuntos implicados en estos hechos.

Los agentes se trasladaron hasta la zona de los hechos después de recibir una alerta en la que se informaba de la presencia de tres individuos con actitud sospechosa en la calle Américo Vespucio y en la misma se apuntaba que estas personas vestían ropa oscura, gorras y capuchas, al tiempo que merodeaban una vivienda con la aparente intención de acceder al interior del inmueble.

Una vez en la zona, los agentes contaron con la colaboración directa de los residentes, que señalaron de forma precisa a uno de los individuos que se encontraba en el lugar, según ha informado la Policía canaria en nota de prensa.

Atendiendo a los testimonios de los residentes, esta persona había forzando la ventana de una vivienda en la planta baja y había escalado la fachada con el aparente objetivo de introducirse en el domicilio.

La identificación por parte de los testigos presenciales de esta persona permitió a los agentes del GROPE interceptar "de inmediato" al hombre, al que los policías le encontraron durante el cacheo superficial de seguridad diversas herramientas entre sus pertenencias, que son habitualmente utilizadas para la apertura forzada de puertas y ventanas.

El detenido, que no portaba documentación, fue custodiado y trasladado para la instrucción de las diligencias correspondientes como presunto autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada, en grado de tentativa.