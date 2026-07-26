Fuerteventura acoge el próximo miércoles un partido de la Primera División de fútbol femenino

Fuerteventura acoge el partido Primera División Femenino entre el Tenerife y el Espanyol - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

Fuerteventura acogerá el miércoles, 29 de julio, por primera vez, un partido oficial de pretemporada entre dos equipos de la Primera División del fútbol femenino español.

En concreto, el Estadio Municipal de Los Pozos, en Puerto del Rosario, acogerá el I Torneo Fuerteventura FutFem Coral Hotels, que enfrentará al CD Tenerife Costa Adeje y al RCD Espanyol, en un encuentro con entrada gratuita y retransmitido por Televisión Canaria, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

El torneo, indican, cuenta con el impulso del Cabildo de Fuerteventura, dentro de su apuesta por atraer a la isla eventos deportivos de primer nivel, fomentar el deporte femenino y acercar referentes del fútbol profesional a la ciudadanía, especialmente a las jóvenes deportistas de la isla.

Además colabora el Ayuntamiento de Puerto del Rosario cediendo las instalaciones para el encuentro.

Al respecto, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha indicado que "es una satisfacción" que la isla acoja por primera vez un partido de estas características, ya que la sitúa "en el mapa del fútbol femenino nacional y acerca el deporte de élite" a la población.

"Queremos seguir impulsando iniciativas que inspiren a nuestras niñas y jóvenes deportistas y que consoliden a Fuerteventura como un destino de grandes eventos deportivos", apuntó.

Por su parte, el consejero insular de Deportes, Luis González, ha subrayado que este encuentro "supone un paso más en el trabajo" que se desarrolla para "diversificar la oferta deportiva de la isla y seguir apoyando el crecimiento del deporte femenino".

González ha aprovechado para invitar a toda la afición y al tejido deportivo de Fuerteventura a "disfrutar de un espectáculo de primer nivel que, además, podrá seguirse de forma gratuita".

El encuentro se disputará a las 18.15 horas en el Estadio Municipal de Los Pozos y enfrentará a dos históricos del fútbol femenino español en un torneo que nace con vocación de continuidad.

CLÍNIC PARA NIÑAS FUTBOLISTAS

Por otro lado, la presencia del CD Tenerife Costa Adeje en Fuerteventura permitirá desarrollar además una actividad formativa dirigida a las futuras generaciones de futbolistas de la isla, un clínic.

En concreto, los días 30 y 31 de julio la Fundación Canaria CD Tenerife organizará un clínic gratuito en el campo de fútbol de El Cotillo, destinado a niñas futbolistas de entre 10 y 16 años.

La actividad contará con un máximo de 40 plazas e incluirá sesiones de entrenamiento impartidas por profesionales vinculados al club tinerfeño, además de desayuno, equipación deportiva, un kit de bienvenida, diploma y medalla para todas las participantes.

El Cabildo de Fuerteventura colabora en esta iniciativa de la Fundación Tenerife Costa Adeje, en la que también participan el Gobierno de Canarias, Coral Hotels y la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, así como el Ayuntamiento de La Oliva.

Las inscripciones está abiertas a través de la Fundación Tenerife Costa Adeje (www.tenerifefemenino.com).