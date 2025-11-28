El gasto en alimentación en Canarias supera los 1.750 euros por persona al año, un 1,7% por debajo de la media nacional

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

El gasto medio en alimentación por persona y año en Canarias asciende hasta los 1.756,1 euros, un 1,7% menos que la media nacional, de los que un 16,8% se destinan a carne y productos cárnicos, un 8,4% a productos pesqueros, un 10,4% a frutas, un 6,8% a hortalizas y un 10,8% a derivados lácteos, entre las partidas más relevantes.

Estos están recogidos en el anuario 'Alimentación en España 2025', elaborados por la empresa pública estatal Mercasa a partir del panel de consumo alimentario que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El análisis de Mercasa revela que, en comparación con la media nacional, en Canarias hay un gasto per cápita superior en agua mineral (124,7%), zumo y néctar (41,7%), derivados lácteos (24,8%), chocolate y cacaos (18,7%) y papas (26,1%) mientras que, por el contrario, es menor en otras partidas como, por ejemplo, pescado (-26%), carne (-16,5%), cervezas (-21,1%), platos preparados (-7,2%) y pan (-6,8%).

Por su parte, en volumen, siempre con datos de 2024, el último ejercicio completo, cada persona en Canarias consume al año 146 huevos, 34,6 kilos de carne, 13,3 kilos de pescado, 55,7 litros de leche, 38,1 kilos de derivados lácteos, 25,8 kilos de pan, 10,4 litros de aceite, 15,5 litros de cerveza, 47,4 kilos de hortalizas frescas, 76,7 kilos de frutas frescas, 14,5 kilos de platos preparados, 146,7 litros de agua embotellada y 42,1 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media estatal, en Canarias se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de derivados lácteos (17,5%), bollería, pastelería, galletas y cereales (3,9%), aceite (9,5%) y bebidas refrescantes y gaseosas (21,5%) mientras que, por el contrario, el consumo es menor en pescado (-25,9%), carne (-16,8%), platos preparados (-15,4%), frutas y hortalizas transformadas (-11,7%), hortalizas frescas (- 4,4%), leche (-9,8%) y pan (-6,2%), recoge una nota de Mercasa.

El anuario 'Alimentación en España 2025' recoge también información relativa a los diferentes eslabones de la cadena alimentaria en Canarias.

Así, destaca el liderazgo europeo de Canarias en la producción de plátanos, cuyo cultivo ocupa unas 9.000 hectáreas.

Además hay 941 empresas agroalimentarias y algo más de 3.034 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida, más 1.054 supermercados y 45 hipermercados.

En hostelería y restauración, Canarias cuenta con 6.285 restaurantes y 7.256 bares, que suponen un 7,5% y un 4,4% respectivamente sobre el conjunto de España.

El anuario de Mercasa recoge también la relación de todas las denominaciones de origen y calidad diferenciada en Canarias, una comunidad que cuenta con una gran oferta de productos amparados por estos sellos de calidad, abarcando a todos los sectores de alimentación y bebidas.