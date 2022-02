El gasto de los canarios en las rebajas aumentó un 24% respecto a 2021 con una media de 300 euros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto de los canarios en las pasadas rebajas aumentó un 24% respecto a las del 2021, hasta una media de 300 euros, según la edición Estacional de El Observatorio Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, publicado este viernes.

De esta manera, un 48,7% de los isleños ha indicado haber realizado el mismo gasto, lo que supone un incremento de 32,9 puntos respecto al año pasado; mientras que el 30% de los canarios asegura haber gastado menos, porcentaje que representa una importante caída respecto al 71,1% del año anterior.

El sondeo de Cetelem recoge de igual modo que de ese porcentaje de canarios que han declarado haber realizado un menor gasto, un 66,7% reconoce que ha sido motivado por las negativas circunstancias generadas por el coronavirus --85,2% en 2021--.

Además, el 28% de los encuestados reconoce que la pandemia ha modificado su comportamiento de compra online, frente al 55,3% que así lo manifestaba el pasado año.

En cuanto al tipo de productos que han atraído el interés en este período de descuentos, se reduce el porcentaje de compras en la mayoría de las categorías analizadas.

Aquí, destaca la ropa (64,1%, frente al 76,3% 2021); calzado y complementos (30,8% vs 50% en 2021); perfumes (12,8% vs 21,1%); textil y calzado deportes (15,4% vs 26,3% en 2021); y libros (12,8% vs 13,2% en 2021).