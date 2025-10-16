Global se pone a disposición de los afectados por el accidente de tráfico en Gran Canaria y lamenta las consecuencias

Archivo - Guagua de Global - CEDIDA POR LA ULPGC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, se ha puesto a disposición de las personas afectadas por el accidente ocurrido este jueves, 16 de octubre, a las 12.09 horas, en las inmediaciones de la rotonda de la GC-500 en Juan Grande, y cuyas causas se están investigando. Asimismo ha lamentado las consecuencias de este suceso, con una muerte y dos heridos graves.

Global señala, en un comunicado, que según los primeros datos recabados, a la salida de la rotonda un "turismo invadió, a gran velocidad, el carril contrario por el que circulaba la guagua".

Si bien el conductor de la guagua "logró evitar el choque frontal girando hacia el arcén de la vía", por lo que el "fuerte impacto" se produjo en la parte delantera izquierda, dejando la guagua atravesada en medio de la calzada.

Tras tener conocimiento de los hechos, desde Guaguas Global se ha activado "de inmediato" sus protocolos de emergencia y, afirmó, "está colaborando estrechamente" con la Guardia Civil y los servicios de emergencia (sanitarios, bomberos) para esclarecer los hechos, poniendo todos los medios disponibles a disposición de la investigación.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha informado de que el impacto produjo el fallecimiento del conductor del turismo y ocasionó heridas graves al chófer de la guagua, así como a una de las personas pasajeras, teniendo que ser trasladados ambos a centros hospitalarios de Las Palmas de Gran Canaria.

Además otras 10 personas que viajaban en la guagua resultaron heridas en la colisión, teniendo que trasladar algunas a centros sanitarios, mientras que otras abandonaron el lugar del incidente por sus propios medios tras dejar sus datos al jefe de zona de Global.

El departamento de accidentes de Global contactará durante la tarde con las personas afectadas, quedando a su disposición, al tiempo que ha deseado un pronta y total recuperación a los heridos, señalando que para cualquier asunto se pueden poner en contacto en el teléfono 666461042 y el mail accidentes@guaguasglobal.com; o acudir a los servicios de Urgencias del Hospital Perpetuo Socorro en Las Palmas de Gran Canaria y de Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas.

Finalmente mostró sus "más sinceras y profundas" condolencias a la familia y allegados del conductor en estos momentos.