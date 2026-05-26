El Gobierno abonará en mayo el primer pago del complemento extraordinario a Pensiones No Contributivas

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias abonará desde este mayo el complemento extraordinario para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). La segunda parte de este importe, que asciende en total a 400 euros, se abonará a final de año en un segundo pago de 200 euros, según ha avanzado el presidente canario, Fernando Clavijo.

Durante una sesión de pleno en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del diputado Casimiro Curbelo (ASG), en relación a las actuaciones que se prevén realizar para poder complementar las pensiones en las islas, Clavijo ha celebrado el resultado de una "batalla" que ha durado "casi tres años" para poder emprender esta iniciativa.

Casimiro Curbelo ha recordado que, actualmente, hay más de 42.000 canarios que perciben una pensión no contributiva, y que el importe actual "no le da para atender los servicios normales" en una casa familiar. En ese sentido, se ha preguntado "cuándo" se podrá aplicar esta medida, así como otras relativas a coorperar con los ayuntamientos y Cabildos insulares, a fin de mejorar y hacer "dignas" las pensiones actuales en las islas.

"Es verdad que el Gobierno de España, en los últimos tres años, ha subido de 6.800 euros a 8.800 estas Pensiones No Contributivas, pero no es menos cierto que hay también una decisión política de este gobierno, y es la de incrementar los recursos para los que efectivamente tienen esa necesidad", ha añadido Curbelo,

De este modo, Clavijo ha avanzado que en el mes de mayo se producirá el primer pago de los 400 euros totales que incrementarán en 2026 las PNC en Canarias. Ha añadido, además, que el Gobierno de Canarias trabaja, a través del área de Dependencia y Servicios Sociales y el Plan de la Pobreza acordado con el Estado, en que lleguen los recursos fijados para que, a través de las entidades locales, se hagan llegar otro tipo de ayudas esenciales.