Gobierno y cabildos de la provincia occidental firman el convenio de Dependencia 2025-2028, con más de 1630 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y los Cabildos insulares de la provincia occidental han firmado este viernes el convenio de Dependencia 2025-2028, dotado de más de 1.630 millones destinados para hacer frente a los costes de las personas beneficiarias en la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa, los presidentes insulares Rosa Dávila, Casimiro Curbelo, Alpidio Armas y Sergio Rodríguez han rubricado junto a las consejeras de Bienestar Social y Sanidad, Candelaria Delgado y Esther Monzón, y el presidente Fernando Clavijo, el acuerdo que permitirá hacer posible "un acto de justicia" con las organizaciones del tercer sector y las personas dependientes beneficiarias de los diferentes servicios.

"Se trata de un acto de justicia, largamente demandado. Un convenio de cuatro años que ofrecerá un escenario de estabilidad financiera a los prestadores de servicios del tercer sector", ha destacado el presidente regional Fernando Clavijo minutos después de la firma del acuerdo.

El presidente de Canarias ha reconocido que en las islas aún hay "déficits" tanto en plazas como en infraestructuras sociosanitarias, sobre todo en un contexto marcado por el cambio de las demandas sociales, el aumento de la esperanza de vida y el reto demográfico. Por ello, ha destacado que la comunidad seguirá ahora trabajando en el siguiente paso: el III Plan de Infraestucturas Sociosanitarias.

El presidente del Cabildo de La Palma ha agradecido el "pleno esfuerzo" realizado en los últimos meses para sacar adelante el nuevo convenio de Dependencia, que precisaba de una actualización "desde hace tiempo". Ha indicado que, en el caso de La Palma, la inversión en los servicios sociosanitarios ascenderá a los casi 160 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aportará el 74%, unos 120 millones de euros.

Sergio Rodríguez ha destacado que, entre otros aspectos, la inversión refuerza los servicios vinculados a potenciar la autonomía personal en los beneficiarios de los servicios sociosanitarios así como el servicio permanente de ayuda a domicilio.

Respecto a las plazas, La Palma registrará unas 1.004 plazas en total, 461 diurnas y 543 residenciales.

Desde La Gomera, su presidente Casimiro Curbelo ha insistido en el carácter "deseado y esperado" de un convenio que ha sido confeccionado con un trabajo que no ha sido "fácil". "Es un instrumento extraordinario para atender a los sectores vulnerables ante los retos complejos de hoy en día". La atención sociosanitaria gomera recibirá, asimismo, una inversión de 34 millones, de los cuales 10,7 millones los aportará el Cabildo.

La Gomera asciende, a través de este convenio, hasta las 236 plazas, de las cuales 64 son diurnas y 172 residenciales.

El presidente herreño Alpidio Armas ha destacado la "dificultad" del proceso de negociación de este convenio, cuya firma refleja, a su juicio, el compromiso con la atención social en la isla. La inversión en la isla alcanzará los 18 millones, y la institución insular aportará 4.

Con este convenio, la isla contará con unas 106 plazas totales, 34 diurnas y 72 de ellas residenciales.

Armas ha insistido en la necesidad de, a partir de ahora, "empeñarse" en sacar adelante el siguiente reto, el plan de infraestructuras.

Y en Tenerife, la presidenta insular Rosa Dávila ha celebrado el "convenio histórico" que hoy se firma, después de haberse rubricado el último acuerdo de este tipo en 2018. En definitiva, ha puesto en valor el "compromiso" y la "determinación" del Ejecutivo regional por alcanzar el acuerdo, con el que la isla capitalina contará con una inversión de casi 700 millones de euros, de los cuales el Cabildo aportara 202 millones.

FONDOS DEL FDCAN Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

"Se trata de un convenio que da dignidad al tercer sector y a quienes serán atendidos con estos servicios", ha insistido Dávila, que ha detallado como el nuevo acuerdo en Dependencia permitirá mejorar y ampliar la atención, avanzar en su calidad y responder con mayor eficacia.

En Tenerife, el acuerdo supondrá alcanzar las 5.203 plazas en total, 2337 diurnas y 2866 residenciales, 269 de nueva creación en 2025.

El presidente del Gobierno regional ha reconocido que en las islas aún hay un "déficit" en disponibilidad de plazas e infraestructuras para una sociedad con nuevas demandas y que afronta el reto demográfico. Por todo ello, ha hecho énfasis en la necesidad de, a partir de ahora, avanzar en el siguiente objetivo: sacar adelante el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

En este marco, y apelando a la Estrategia Canaria Sociosanitaria, Clavijo ha defendido la reforma del Fondo del Desarrollo de Canarias (FDCAN) con el objetivo de, habilitar el Plan con una proyección de diez años y poder destinar parte de esos fondos al impulso de infraestructuras. A esta acción también se sumaría el impulso a la financiación público-privada para facilitar la apertura de nuevas plazas sociosanitarias.