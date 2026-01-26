El Gobierno canaria activa el PLATECA en prealerta por posible contaminación marina en Santa Cruz de Tenerife

PLATECA en prealerta por contaminación marina en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declara la situación de Prealerta por posible contaminación marina desde las 21.45 horas de este domingo, 25 de enero, en Santa Cruz de Tenerife.

Esta declaración del PLATECA en prealerta se adopta, según ha informado el Gobierno canario en un comunicado, después de que el 112 recibiera un aviso por un vertido de gasoil de un buque atracado en el bufadero contradique norte del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En concreto, la parte vertida al muelle, que se estima es de entre unos 100 y 200 litros, "está controlada", mientras que la que ha llegado al mar "está contenida".

Por todo ello, se ha activado el Plan Marítimo Nacional en fase de alerta y la Dirección General de Emergencias ha procedido a activar el PLATECA en situación de prealerta con el fin de garantizar la coordinación entre administraciones y organismos para poner a disposición los recursos necesarios que garanticen el correcto seguimiento de esta situación.