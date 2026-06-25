El Gobierno de Canarias convoca a entidades isleñas, Fecai, Fecam y portavoces para coordinar ayudas en Venezuela

Reunión de la comisión de seguimiento del Gobierno de Canarias a raíz de los dos terremotos en Venezuela - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este jueves que el presidente de Canarias ha convocado diversas reuniones con entidades isleñas en Venezuela, la Fecai y la Fecam, y los portavoces parlamentarios para tratar de coordinar un plan de acción y ayudas para los afectados por los dos terremotos detectados en Venezuela.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión con las áreas de Seguridad y Emergencias más la Vicepresidencia del Gobierno, ha dicho que se ha logrado contactar con 17 de las 22 entidades de origen canario que hay en país --habrá una reunión telemática a las 14.00 horas-- pero la información sigue siendo "muy poca".

Cabello ha vuelto a mostrar la "preocupación y tristeza" del Ejecutivo ante las consecuencias de los terremotos, que dejan hasta el momento 164 muertos y casi un millar de heridos, subrayando que "todavía hay más dudas que certezas".

Ha relatado que Clavijo ya ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofrecer la colaboración del Gobierno canario y ha insistido en lanzar un "mensaje de apoyo" a los descendientes de canarios y al "pueblo canario" que tiene familiares en el país.

En esa línea ha apuntado que la comisión de seguimiento está plenamente operativa y se espera tener un "diagnóstico" más real tras la reunión que se va celebrar con las entidades isleñas.

Cabello ha apelado a tener un poco de "calma" en medio de la "tensión" que se vive en Venezuela, donde hay una comunidad de casi 70.000 canarios, la mayor de España, más otra venezolana "muy grande" que se encuentra en las islas y está "muy preocupada" por sus familiares.

Ha señalado que la zona de La Guaira es la más afectada, tanto por el epicentro de los dos terremotos como por "muchas réplicas muy pequeñas" y no ha ocultado que "hay miedo" y "la gente ha salido a la calle" porque no saben en qué situación se encuentran las viviendas y los edificios.