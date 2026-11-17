Reunión de la comisión interministerial pata abordar la situación migratoria en El Hierro - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que habilitará un hospital de campaña en el CATE de San Andrés, en la isla de El Hierro, tras el acuerdo alcanzado 'in extremis' a raíz de la segunda reunión de la comisión interministerial.

Para ello, el Ejecutivo canario recibirá una partida de tres millones del Gobierno central que se incluirá en un real decreto urgente con otros dos millones más para que el Cabildo de El Hierro pueda aprobar ayudas económicas y sociales para aliviar el impacto de la crisis migratoria en la isla.

Esta financiación se añadirá a los 15,18 millones de euros comprometidos para los dispositivos de acogida, la atención en costa y las derivaciones.

La puesta en marcha del hospital de campaña busca dar respuesta a la presión asistencial en una isla que lleva más de tres años soportando una intensa actividad migratoria y que durante noviembre ha registrado un nuevo repunte de llegadas.

Según los últimos datos de la Policía Canaria, entre el 1 y el 17 de noviembre han alcanzado las costas del archipiélago aproximadamente 12.181 personas migrantes a bordo de 120 embarcaciones, de las que 99 arribaron a El Hierro.

La cifra de personas llegadas multiplica por más de nueve la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 1.278.