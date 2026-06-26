El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos en Venezuela

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha decretado tres días de luto en señal de respeto con las víctimas y familiares afectadas a consecuencia del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela y que ya eleva a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos en el país.

Así lo ha informado este viernes el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado hoy en Tenerife para analizar la situación en Venezuela. Cabello ha recordado que esta declaración se hace extensible al conjunto de administraciones públicas canarias.

"Esta declaración se traslada con unanimidad por parte del conjunto de las administraciones públicas canarias, tanto de los Cabildos como ayuntamientos, así como de los partidos políticos presentes en el Parlamento. En este momento, no cabe otra que Canarias tenga una sola voz y sea apoyo al pueblo hermano de Venezuela", ha añadido.

El Ejecutivo regional, a través de su portavoz, ha reiterado este viernes toda su "solidaridad y cercanía" con el pueblo venezolano, especialmente a los venezolanos y venezolanas residentes de Canarias, una comunidad "históricamente unida a nuestro archipiélago por profundos lazos humanos, culturales y afectivos" presentes.

"Ponemos a disposición del Gobierno venezolano y del Gobierno de España toda la colaboración y ayuda que pueda resultar necesaria dentro de sus posibilidades y competencias para contribuir a la recuperación", ha añadido Cabello, que ha expresado la "confianza" del Ejecutivo en la capacidad de recuperación del pueblo venezolano.