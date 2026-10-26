El Gobierno de Canarias destina 166,6 millones de euros al servicio de hospitalización de media estancia

Consejo de Gobierno de Canarias, presidido por el vicepresidente Manuel Domínguez, a 26 de octubre de 2026 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes a la Consejería de Sanidad a la realización de un gasto superior a 166,6 millones de euros para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia para pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El expediente de contratación se realizará mediante procedimiento abierto, sistema de acuerdo marco, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, al finalizar el contrato anterior por el que se ha venido prestando este mismo servicio, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

Las camas de hospitalización de media estancia a licitar por el SCS se clasificarán en tres lotes, que tienen como áreas de salud de referencia las de Gran Canaria y Tenerife, con la finalidad de disponer de recursos de hospitalización adicionales a los que derivar pacientes con patologías de nivel bajo-medio de requerimiento asistencial.

La contratación se efectuará mediante el sistema de acuerdo marco con varios adjudicatarios, que fijará la totalidad de los términos y condiciones para la posterior contratación del servicio por las Direcciones de Área de Salud de ambas islas por un período de cuatro años.

Los precios máximos unitarios de la licitación se establecerán por día de estancia en unidad de hospitalización, que ascienden a 197,19 euros para los primeros sesenta días y 178,03 euros para ingresos superiores a sesenta y un días.