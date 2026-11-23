Archivo - Vista de un invernadero cubierto de ceniza, a 13 de febrero de 2022, en Las Manchas, Los Llanos de Aridane, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Las diferentes coladas del volcán Cumbre Vieja cubrieron más de 1300 hectáreas en 85 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este lunes habilitar una partida presupuestaria dotada inicialmente con 9.266.601,54 euros para compensar los gastos extraordinarios que asumieron los productores de plátano de La Palma durante la campaña 2021/2022 por las labores de limpieza y acondicionamiento de la fruta afectada por las cenizas de la erupción volcánica de 2021.

Esta medida, promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, permitirá completar las ayudas destinadas a sufragar los sobrecostes que afrontaron las explotaciones plataneras para retirar las cenizas volcánicas y acondicionar la producción, unas labores necesarias para garantizar la calidad de la fruta y mantener su comercialización.

En abril de 2024, el Ejecutivo canario concedió ayudas por importe de 2.092.030,57 euros para contrarrestar estos sobrecostes.

Sin embargo, las disponibilidades presupuestarias existentes en aquel momento permitieron atender únicamente un 19% de los gastos extraordinarios acreditados por los productores afectados, que ascendieron a 11.358.632,11 euros, recoge una nota del Gobierno.

Así, estas ayudas estarán dirigidas a los mismos titulares de explotaciones plataneras que fueron incluidos en la Orden de 16 de abril de 2024, por la que se concedieron las compensaciones iniciales correspondientes a la campaña 2021/2022, y se canalizarán a través de las Organizaciones de Productores de Plátano (OPP) y demás entidades asociativas por motivos de continuidad y eficiencia.

Para determinar las cantidades que correspondan a cada beneficiario se tendrán en cuenta los sobrecostes previamente acreditados, las cuantías ya concedidas y abonadas, así como otras posibles compensaciones recibidas por los mismos perjuicios, con el objetivo de establecer los importes complementarios que procedan.

Esta medida constituye un paso previo para disponer de los fondos necesarios y continuar con la tramitación de estas ayudas.

Asimismo, su financiación definitiva deberá ajustarse a partir de la revisión individualizada de los expedientes y de los recursos que finalmente se asignen a esta finalidad.

Concretamente, esta iniciativa se enmarca en las medidas extraordinarias de apoyo a la recuperación económica y social de La Palma y tiene en cuenta las posibilidades de financiación establecidas en el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, a través del cual la Comunidad Autónoma de Canarias destina 100.000.000 euros de recursos procedentes de sus superávits o excesos de financiación a ayudas para los afectados por la erupción volcánica.