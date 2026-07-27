El Gobierno de Canarias eleva el límite de gasto hasta los 12.912,6 millones en los presupuestos de 2027

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, fijar en 12.912.662,81 euros el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Esta cifra supone 769 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2026 y es la cantidad con la que cuenta el Gobierno de Canarias para dar respuesta a las necesidades de los canarios, principalmente para cubrir los servicios básicos de sanidad, dependencia, educación y acceso a la vivienda, a los que se destina de manera prioritaria la mayor parte de presupuesto, recoge una nota del Ejecutivo.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto.

A partir de aquí, el Gobierno de Canarias inicia la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

Este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2027 en concepto de financiación afectada.

Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

CONTEXTO DE ELEVADA INCERTIDUMBRE

El pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el período 2027-2029 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2027, señala el Gobierno canario.

La propuesta contemplaba un déficit del -0,1% del PIB para las comunidades autónomas y una deuda pública del conjunto de administraciones del 97,6% del PIB en 2027, bajando hasta el 95,3% en 2029.

Sin embargo, el Congreso de los Diputados rechazó en dos ocasiones dichos objetivos, la última el pasado 23 de julio.

Por tanto, al no haberse aprobado la senda de estabilidad, el único marco de referencia disponible es el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) del Reino de España 2025-2028, validado por las instituciones europeas, que establece para el conjunto de las Administraciones Públicas un objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2027.

Sin embargo, dicho plan no distribuye la capacidad necesidad de financiación entre los distintos subsectores de las administraciones pública.

En consecuencia, apunta el Ejecutivo, la elaboración del límite de gasto no financiero se realiza en un contexto de elevada incertidumbre respecto del marco presupuestario y fiscal nacional aplicable.

Por otra parte, corresponde al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española a tener en cuenta por la cada una de las comunidades autónomas en la elaboración de sus respectivos presupuestos.

El Informe de Situación de la Economía Española 2026 prevé una tasa de referencia del 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029.

Para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma se ha considerado el escenario central de los analizados por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias como el más plausible, que fija en un 2,9% el PIB nominal de la comunidad autónoma para 2027.

En este caso, se prevé un incremento del PIB real de Canarias en 2026 del 2%, equivalente a un aumento en términos nominales de 3.344 millones de euros. Para 2027, se prevé una moderación del crecimiento hasta una tasa del 1% para crecer un 0,9% en 2028.

REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

Al no haberse efectuado aún la trasposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico español, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2025, sigue en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta ley señala que la variación del gasto computable de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

El informe de situación de la Economía Española de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía, incluye la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2027-2029, y la sitúa en el 4% para 2027.

Por lo tanto, indica el Ejecutivo, resulta "obvia" la diferencia entre la previsión de ingresos del 8% y el 4%, que la comunidad autónoma podrá destinar a cubrir las necesidades de todos los canarios.

El límite del gasto no financiero de 2027 lo determina la regla de gasto, conllevando su aplicación a la obtención de un déficit o necesidad de financiación estimado en 65,74 millones de euros para 2027 que representa un -0,1% del PIB.

Con respecto a los ingresos procedentes del sistema de financiación, el Ministerio de Hacienda indicó que incrementarían más de un 8%, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025.

En este contexto, se ha considerado un total de 8.881,83 millones de euros, a la espera de que se comuniquen las cifras concretas.

Sobre el Bloque de Financiación Canario (BFC), la Agencia Tributaria Canaria realiza una proyección lineal de la recaudación y derechos reconocidos a junio de 2026.

Para estimar el ejercicio 2027 aplica las variables macroeconómicas calculadas por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en su escenario central.

En relación a los fondos europeos, se contemplan las certificaciones necesarias para cumplir con la ficha financiera del programa operativo correspondiente al periodo 2021-2027.

Y con respecto a la financiación estatal afectada, se mantienen constantes los importes incluidos en el presupuesto de 2026.

Además, en el convenio de carreteras se han tenido en cuenta las anualidades previstas en la última adenda que asciende para el ejercicio 2027 a una cantidad de 215 millones de euros.

Asimismo, se incluye la anualidad correspondiente al nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, en el que se incluye para el año 2027 una cantidad de 45.050.000 euros