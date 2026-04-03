El Gobierno de Canarias finaliza la prealerta por calima en el archipiélago

La calima se extiende por Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha informado de la finalización, a partir de las 12.00 horas, de este viernes, 3 de abril, de la prealerta por calima en todo el archipiélago canario.

Esta decisión se adopta, según ha informado ell Gobierno de Canarias, ateniendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, así como en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Señala que al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la prealerta y al haberse restablecido los valores de buena calidad del aire en las estaciones de medida de la Red de Control y Vigilancia de Calidad del Aire de Canarias, se da por concluida la situación.