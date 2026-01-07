Gobierno de Canarias invierte 333.000 euros en un sistema de automatización para agilizar la valoración de discapacidad

Archivo - La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias ha invertido 333.995,46 euros en un sistema de automatización y analítica avanzada para reducir las listas de espera en la valoración de discapacidad.

En un comunicado, el departamento regional ha explicado que, en este sentido, se ha adjudicado un contrato a la empresa Accenture S.L. Sociedad Unipersonal que tiene como objetivo reforzar la infraestructura tecnológica para garantizar la correcta prestación del servicio.

La iniciativa, que se encuentra actualmente en ejecución, forma parte del Proyecto 09 Programa de Transformación Tecnológica de los Servicios Sociales, incluido en el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Al respecto, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló que esta actuación "responde al compromiso del Gobierno de Canarias con la eliminación de las listas de espera y la mejora de la atención a las personas con discapacidad, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que permitan una gestión más ágil, eficiente y transparente".

Mientras, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, dijo que "se trata de poner la tecnología al servicio de las personas".

"Con este proyecto damos una solución tecnológica modular que abarca todas las fases de tramitación de los expedientes de solicitud de valoración del grado de discapacidad, desde el registro de la documentación hasta la citación y valoración", indicó.

Entre las principales actuaciones se incluye la implantación de diferentes módulos de inteligencia artificial, que aportarán apoyo a los equipos administrativos en cada fase del procedimiento, facilitando la clasificación de expedientes, la detección de patrones y la toma de decisiones, así como la mejora de los servicios de información automatizados dirigidos a la ciudadanía.

Asimismo, se desarrollarán procesos de robotización (RPA) destinados a automatizar los puntos críticos del procedimiento administrativo, eliminando tareas manuales repetitivas y simplificando la gestión diaria de los expedientes, lo que permitirá reducir tiempos y optimizar los recursos disponibles.

Por su parte, el contrato incluye también el desarrollo de un sistema de analítica avanzada y cuadros de mando, que facilitará a la Dirección General de Discapacidad disponer de indicadores clave para el seguimiento global de la actividad del área.

Esta herramienta facilitará el acceso a la información en función de perfiles y roles, mejorando la capacidad de análisis y planificación de los servicios.

Además, se contempla la explotación y mantenimiento de los servicios tecnológicos implantados, la depuración periódica de datos para garantizar su calidad y consistencia, así como servicios de formación, asistencia técnica, garantía extendida y actualización continua del software.