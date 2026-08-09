El Gobierno de Canarias mantiene en islas occidentales y Gran Canaria la alerta por riesgo de incendio forestal

Archivo - Personal de las Brigadas Forestales del Cabildo (Brifor) trabajan en las labores de extinción del incendio de Arico - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por riesgo de incendio forestal a partir de este domingo, manteniéndola para las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, el sur de Tenerife y Gran Canaria a partir de 400 metros de altura.

Así lo ha informado este sábado el departamento regional que prevé un descenso generalizado de las temperaturas, si bien todavía se podrán alcanzar los 30ºC en medianías del sur de La Gomera y El Hierro, medianías del noroeste y oeste de La Palma, en el valle de Güímar y sur de Tenerife, así como en las medianías del sur y sureste de Gran Canaria, por lo que vegetación sigue necesitando, principalmente en en estas zonas, un tiempo para recuperarse.

Respecto al viento, soplara el alisio, que será moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente fuertes a muy fuertes en zonas habitualmente expuestas.

La presencia de calima ligera altura continuará este domingo, por encima de los 700- 1200 metros, con tendencia a retirarse durante la segunda mitad de la jornada de domingo.

Con el aumento de la humedad en las vertientes expuestas al alisio, la cota de inversión podrá ascender hasta los 700-800 m.etros La humedad relativa, inferior al 30% cabe esperar en cumbres y vertientes de sotavento.

De acuerdo con el índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) de AEMET, se prevén aún valores de riesgo alto y muy alto, principalmente en zonas de medianías del sur y oeste de las islas.