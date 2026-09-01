El Gobierno de Canarias mantiene en septiembre el tipo cero del IGIC para los combustibles

Una persona reposta el combustible de su moto en una gasolinera - Jesús Hellín - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el diferencial en Canarias del IPC de los combustibles supera en más de un 15% el IPC del mismo mes del año anterior, de tal manera que se mantendrá en septiembre el IGIC a tipo cero.

De esta manera, señala la Consejería en una nota, se seguirá aplicando el tipo cero en el IGIC a las entregas e importaciones de petróleo y los productos derivados del refino del petróleo, incluso los mezclados con biocarburantes, gas, pellets procedentes de biomasa y a la madera de leña.

Por otro lado, y también durante el mes de septiembre, se determina que el tipo para la devolución a agricultores y transportistas del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles y derivados del petróleo, será de 55,65 euros por 1.000 litros para la gasolina profesional, y de 46,62 euros por 1.000 litros, en el caso del gasóleo profesional.

La aplicación temporal de ambas medidas tiene como objetivo abaratar el precio final para los consumidores y mitigar los efectos económicos de la crisis energética sobre el tejido productivo canario.

La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias, por lo que la prórroga permitirá contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas, resalta la Consejería.