El Gobierno de Canarias nombrará la próxima semana al relevo de Conrado Domínguez al frente del SCS

TACORONTE (TENERIFE), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este viernes que en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo jueves se nombrará al relevo de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud (SCS) tras su dimisión al estar investigado por el 'caso mascarillas'.

En declaraciones a los periodistas tras visitar la fábrica de Coca-Cola en Tenerife, ha dicho que es "previsible" que haya un nombre cerrado para el próximo jueves, subrayando que la decisión se tomará de forma "colegiada" pues al presidente solo le compete el nombramiento de los consejeros de Gobierno.

Torres ha relatado que Domínguez presentó su dimisión este jueves con una carta tras mantener una reunión con él para conocer los detalles en torno a la declaración judicial del administrador de la empresa que supuestamente ha estafado al SCS con cuatro millones de euros, y que reconocía sus conversaciones con Domínguez.

Sin embargo, no ha reconocido que haya forzado su dimisión --"ya he dicho lo que ha ocurrido, más claro no he podido ser"-- por lo que ha instado a "no buscar más cosas".

Con todo, el presidente ha insistido en que "hay que respetar las decisiones y los procesos" y por ello, ha dicho que sigue a la espera de testificar por escrito ante el Juzgado Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y "a disposición" de la justicia para colaborar y que "se esclarezca todo".

"Estamos ante un expediente bajo secreto de sumario y a disposición para responder cuando llegue una resolución", ha agregado.

No obstante, Torres ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para "reconocer que se ha hecho una labor indudable" desde el SCS con la gestión de la pandemia pues aunque Canarias "lo tuvo tan difícil como otras" comunidades autónomas se hicieron todos los cribados en centros sociosanitarios y fue la que tuvo menos camas de UCI ocupadas por pacientes con coronavirus --cifras por habitante--. "Hay que reconocerlo, ha sido un trabajo difícil", ha comentado.