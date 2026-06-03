El Gobierno de Canarias propone un marco común para garantizar la protección de datos en la educación digital

Conferencia Sectorial de Educación - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Educación de Canarias, José Manuel Cabrera Delgado, ha defendido la necesidad de reforzar las garantías de privacidad y seguridad en el uso de herramientas digitales en los centros educativos y ha propuesto un marco común de protección de datos en el sistema educativo.

Así lo ha informado el Gobierno regional en un comunicado en el que añade que así se lo solicitó el representante canario al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes durante la Conferencia Sectorial de Educación.

La iniciativa de Canarias busca garantizar una transformación digital segura, ética y plenamente respetuosa con los derechos fundamentales del alumnado y del profesorado.

En este sentido, la propuesta parte de la necesidad de compatibilizar el derecho a la educación digital y el derecho a la protección de los datos personales, ambos reconocidos por la normativa europea y el ordenamiento jurídico español.

Al respecto, Canarias considera que la digitalización de la enseñanza debe desarrollarse bajo criterios de seguridad, transparencia, minimización de datos y especial protección de los menores de edad.

Cabrera ha recordado que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales reconoce expresamente el derecho a la educación digital.

Asimismo, esta norma establece la obligación de las administraciones educativas de incorporar la competencia digital al currículo, promoviendo un uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías.

AVANZAR HACIA MECANISMOS COMUNES

Por ello, la Consejería ha planteado avanzar hacia mecanismos comunes para evaluar y validar las herramientas digitales utilizadas en las aulas.

El departamento autonómico ha puesto el foco en los nuevos desafíos derivados de la incorporación de tecnologías emergentes, especialmente aquellas basadas en 'inteligencia artificial'.

Para el viceconsejero, la utilización de estas herramientas en los entornos educativos debe desarrollarse con plenas garantías para los derechos fundamentales de la comunidad educativa, por lo que se pretende abrir un espacio de trabajo conjunto entre las administraciones y las autoridades competentes para construir un modelo que combine innovación y protección.

Cabrera ha argumentado que la educación digital y la protección de datos no son objetivos contrapuestos, sino elementos complementarios que deben avanzar de forma coordinada para garantizar una escuela preparada para los retos actuales.

MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO

En este mismo foro, el representante canario ha solicitado una mayor flexibilidad en la aplicación de la regla de gasto para las comunidades con menor nivel de endeudamiento.

Finalmente, señaló que esta flexibilización permitiría que el superávit se pueda reinvertir en la mejora de las infraestructuras educativas, uno de los objetivos estratégicos de Canarias en esta legislatura.

Además, estos recursos se destinarían al refuerzo de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).