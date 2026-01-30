El Gobierno de Canarias prorroga en 2026 la bonificación al combustible para las islas no capitalinas

Hacienda prorroga en 2026 la bonificación al combustible para las islas no capitalinas - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias mantendrá, en 2026, la bonificación extraordinaria y temporal al precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo en las islas no capitalinas.

La medida, que pretende compensar los sobrecostes estructurales que se producen en determinadas islas no capitalinas en comparación con Gran Canaria y Tenerife, queda recogida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

En concreto, la prórroga tendrá efecto desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026, con revisiones de carácter trimestral en función de la evolución de los precios del combustible, según ha precisado el departamento regional en una nota de prensa.

Según la orden firmada por la consejera del área, Matilde Asián, la bonificación se activará cuando el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina sea igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en islas capitalinas.

En esos casos, la ayuda oscilará entre los cinco y los 30 céntimos por litro, en función del diferencial de precios existente.

Asián ha recalcado que es "una medida excepcional y temporal", basada exclusivamente en datos objetivos de precios, para corrigir "desequilibrios reales" sin intervenir artificialmente en el mercado.

Para los meses de febrero y marzo de 2026, las islas beneficiarias serán El Hierro, La Gomera y La Palma. En El Hierro y La Gomera se aplicará una bonificación de 25 céntimos por litro, mientras que en La Palma la cuantía será de 20 céntimos por litro.

AYUDA PARA LA PALMA

La orden contempla un tratamiento específico para La Palma, al permitir la aplicación de una cuantía superior a la que correspondería únicamente por diferencial de precios, para compensar el sobrecoste del transporte derivado de la erupción del 'Tajogaite'.

La consejera ha señalado que el objetivo de la medida "no es igualar los precios del combustible", sino evitar que determinadas islas soporten de forma continuada un sobrecoste que perjudique a residentes y actividad económica.