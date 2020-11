El Gobierno de Canarias prorroga las restricciones en Tenerife hasta el 12 de diciembre

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha acordado prorrogar hasta el próximo 12 de diciembre las medidas restrictivas para contener la propagación de la covid-19 en Tenerife ante la alta incidencia acumulada en la isla, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Julio Pérez ha explicado que aunque la evolución de la covid-19 en la isla de Tenerife no ha empeorado, no ha mejorado lo suficiente para que el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Sanidad, decida no prorrogar las reglas y medidas de restricción aprobadas hace dos semanas.

De cara a las Navidades, el portavoz ha anunciado la posibilidad de que el Consejo de Gobierno tome próximamente la decisión de aprobar una norma complementaria que trate de limitar el número de personas que concurran a reuniones familiares; que limite la movilidad, y que recorte los horarios de actividades de restauración y hostelería.

