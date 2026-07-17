El Gobierno de Canarias señala que los combustibles mantendrán el tipo cero en el IGIC en agosto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha informado de que se seguirá aplicando el tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a los combustibles durante todo el mes de agosto.

Esta medida tributaria fue una de las contempladas en el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril y prorrogada por el Gobierno de Canarias a través del Decreto ley 4/2026 del pasado 29 de junio, contemplando la prórroga como plazo temporal hasta el 30 de septiembre y estableciendo la propia norma su permanencia conforme a la actualización del diferencial del IPC del mes de junio para gasolinas y gasóleos, según ha informado la Consejería regional de Hacienda en nota de prensa.

Así, expone que debido a que la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15% el IPC del mismo mes del año pasado, se mantiene la reducción del tipo cero durante el mes de agosto.

La aplicación temporal del tipo cero del IGIC sobre combustibles persigue abaratar el precio final para los consumidores. La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos, apuntan "continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias.

Por último, señala que la experiencia acumulada durante los meses de vigencia del Decreto ley 3/2026 y la posterior prórroga permite afirmar que "esta medida ha contribuido eficazmente a mitigar" los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario.

De forma particular, añade, las medidas tributarias han permitido contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas.