El Gobierno canario garantiza fondos públicos para el "importante despliegue" de la visita de León XIV

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha mostrado este viernes la colaboración absoluta del Gobierno de Canarias con la Diócesis de Canarias y la Nivariense de cara a participar en los gastos que conllevarán la visita de León XIV al archipiélago, prevista para los próximos 11 y 12 de junio.

"Tenemos abierta línea de conversación con ambas diócesis en las islas, y nos estamos intercambiando documentación. El objetivo es que el Gobierno de Canarias pueda participar en los gastos que conlleve la visita del Papa, que conllevará el movimiento de cientos de miles de personas", ha señalado Cabello en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno tras ser preguntado por los periodistas en torno a esta cuestión.

El portavoz del Gobierno ha recordado que la visita de Leon XIV requerirá un "despliegue muy importante" de medios, ya no solo para garantizar la seguridad, sino para cubrir detalles de logística, como la instalación de escenarios y la disponibilidad de recursos sanitarios ante situaciones de emergencia, como ambulancias.

"Es un despliegue muy importante con el que el Gobierno de Canarias va a colaborar con ambos obispados, como suele hacer con todas las visitas de jefes de Estado y con los grandes eventos de estas características".