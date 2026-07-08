El Gobierno canario lanza una campaña para prevenir la violencia sexual infantil y romper la cultura del silencio

Archivo - Violencia infantil, agresión, infancia - TOMAZL/ISTOCK - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la campaña 'No es un secreto, es un delito', una acción de sensibilización para prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia y a combatir una de las principales barreras para su detección: el silencio.

A través de varias piezas audiovisuales, la campaña busca trasladar un mensaje directo a niños, niñas y adolescentes y que pasa por que "ningún comportamiento de una persona adulta que les haga sentir mal, que les incomode o que les genere miedo debe guardarse como un secreto", según ha informado el departamento en una nota.

De este modo, hay "pedir ayuda, hablar y contar lo que ocurre", el primer paso para activar la protección.

La campaña redirige al teléfono y chat de la Fundación Anar al 116 111 y chatanar.es. La labor de la Fundación Anar es facilitar un espacio seguro y confidencial en el que niños y adolescentes se sientan escuchados y respetados para expresar aquello que les ocurre para encontrar alternativas a sus problemas de manera conjunta.

LAS CIFRAS

Recuerda el Ejecutivo regional que la necesidad de esta campaña está vinculada a una realidad que obliga a reforzar la prevención y la sensibilización en esta materia.

Los datos de atención a menores víctimas de violencia sexual en Canarias reflejan que el 53% de las agresiones sexuales atendidas en 2024 y 2025 fueron cometidas por personas del propio entorno familiar, lo que evidenciaría que muchas situaciones de violencia pueden producirse en espacios de confianza y cercanía. De las más de 242.000 peticiones de ayuda recibidas por fundación Anar el pasado año, 4.144 provenían de Canarias.

Precisamente por ello, la campaña pone el foco en romper la cultura del silencio y en recordar que la protección de la infancia requiere una actitud activa por parte de las personas adultas. "La violencia contra niños, niñas y adolescentes no siempre aparece en contextos alejados o desconocidos. En muchas ocasiones ocurre en entornos cotidianos, donde escuchar, detectar señales y actuar puede marcar la diferencia", recuerdan.

SOBRE LA CAMPAÑA

Con el lema 'No es un secreto, es un delito', el Gobierno de Canarias busca trasladar un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia infantil.

La iniciativa persigue eliminar aquellas ideas que favorecen la ocultación, como minimizar determinadas conductas, pensar que son "cosas de niños" o evitar intervenir ante una sospecha.

La campaña no interpela únicamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad: familias, profesionales, entornos educativos, deportivos y comunitarios, ya que "proteger a la infancia no consiste solo en disponer de recursos de atención, sino también en generar una red adulta capaz de escuchar, creer y responder".

La campaña apuesta por un lenguaje "directo, ético y responsable", evitando la recreación explícita de situaciones de violencia y utilizando mensajes claros para favorecer la identificación de señales de alerta. Las piezas se difundirán en redes sociales, medios digitales y otros soportes con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y facilitar el acceso a los recursos de ayuda disponibles.