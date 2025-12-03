El Gobierno canario pide "tranquilidad" ante la peste porcina, sobre la que está "vigilante" para evitar su entrada

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadera, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha garantizado este miércoles que el Ejecutivo autonómico realiza un "seguimiento diario" de la peste porcina que afecta a Cataluña. Por ello, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque "no hay ningún caso" en las islas, pese a que no se descarta el "riesgo" de que este pueda entrar por los puertos de exportación.

"En primer lugar, quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque no tenemos ningún caso en Canarias. Al final, nuestra ultraperiferia, que es un hándicap para muchas cosas, en este caso, es una fortaleza para evitar este tipo de enfermedades y plagas. Cierto es que, como saben, nosotros exportamos desde productoras de diferentes partes de España, pero no lo estamos haciendo de Cataluña, precisamente, para evitar el riesgo", ha señalado el consejero canario este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

El dirigente del departamento regional ha insistido que Canarias, junto a otras comunidades autónomas, realiza ya un "seguimiento diario" de esta situación junto con el Ministerio, con el objetivo de observar la evolución del problema. Así, respecto a los casos registrados en Cataluña, ha precisado que se tratan de jabalís "asilvestrados", de los cuales "no hay" en Canarias, por lo que es "una garantía" más de protección.

"Aún así, estamos procediendo a los controles necesarios, muy exhaustivos, que tienen todas las granjas y la exportación, porque el mayor riesgo es la exportación a Canarias. Las exportaciones ganaderas tienen un control riguroso, y nuestro mayor problema es que pueda entrar, evidentemente, por los puertos de exportación, con lo cual el control es máximo, y además hay tranquilidad de que, en ningún caso, no afecta al ser humano", ha dicho.