El Gobierno canario está "preocupado" ante la posible ralentización del empleo en las islas tras informe de la CEOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha aseverado este miércoles en comisión parlamentaria que el Ejecutivo está "preocupado" después de salir el último informe de la CEOE que dice que las "pymes isleñas están al máximo de sus posibilidades", lo que vaticinaría una ralentización del crecimiento del empleo.

En una pregunta formulada por José Manuel Bermúdez (CC) sobre la previsión y medidas tras esos resultados, Domínguez ha confesado que los datos lo estabam "viendo venir", a pesar de que el PIB para 2025 estará "por encima del 2%, lo que significa más posibilidades de creación de empleo", con hincapié en los datos registrados de reducción del paro, que desciende en un 4,61% en el último año.

Bermúdez ha trasladado que esta situación, según el informe de la CEOE, está "condicionada por factores como el incremento del salario mínimo y la inminente apliación de la reducción de la jornada laboral", a pesar de que organismos como el Consejo Económico y Social hayan señalado la "necesidad de adaptar esta medida" en determinados sectores.

El diputado nacionalista ha cuestionado a Domínguez por las previsiones del Gobierno canario y si este ha evaluado el impacto de medidas como la reducción de la jornada en sectores claves como el turismo, y cómo podría contruibuir a esa ralentización del empleo.

En relación a los buenos datos de la reducción de desempleo en las islas, Domínguez ha señalado cómo "vislubran que Canarias sigue generando empleo" pero, ha advertido, "los momentos dulces pueden terminar". "Nos preocupa cuál será la evolución en 2026 respecto al PIB, porque situarnos por debajo del 2% puede suponer un problema ".

Ha defendido así el dar músculo a la empresa, ayudarlas en su internacionalización y digitalización, entre otras medidas, pero ha lamentado que mientras eso se ejecuta, en el ámbito nacional, se toman otras medidas "sin consenso" que "mueven las fichas del dominó" y "descolocan", en clara referencia a la subida del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral.

"Creo que sí hay que tomar medidas para que se puedan mejorar las condiciones laborales en nuestra tierra, pero que no fatiguen a la empresa porque, en definitiva, habrá una subida salarial que no la podrá cobrar nadie porque no se genera empleo", ha puntualizado.