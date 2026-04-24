El Gobierno central facilitará pruebas de ADN a todos los familiares que buscan desaparecidos en la Guerra Civil

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a los medios tras la reunión entre autoridades del Cabildo de La Palma y del Ministerio para abordar la reconstrucción de la isla tras el volcán - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha anunciado este viernes del lanzamiento de un contrato para la realización de pruebas de ADN en distintos laboratorios de España a todos los familiares que estén buscando desaparecidos en la Guerra Civil española.

Así lo ha reafirmado el titular del departamento, Ángel Víctor Torres, al término del Consejo Territorial de la Memoria, celebrado en La Palma, donde ha insistido en el carácter "importante" de esta acción para la Memoria Democrática, si bien ha reconocido que "el tiempo no juega a favor" de la iniciativa ante el paso del tiempo.

Además, en el marco del Consejo Territorial de Memoria, las CCAA han dado luz verde a la distribución de 3 millones de euros entre las regiones para llevar a cabo proyectos de exhumación e investigación. "No ha habido ningún voto en contra, se ha aprobado por amplísima mayoría, y con dos abstenciones", ha subrayado Torres.

De este modo, el ministro de Política Territorial ha celebrado este viernes que, a partir de ahora, los recursos puedan llegar "cuanto antes" a las comunidades y que los proyectos ya presentados en ellas se desarrollen y puedan seguir avanzando en "darle dignidad, justicia, verdad, reparación" a las víctimas.

Ángel Víctor Torres ha destacado el grado de "consenso" alcanzado por las comunidades en el Consejo de este viernes, que presume que sea, a su juicio, el "mayor" de todos los órganos sectoriales del Gobierno. "A diferencia de otros órganos, en donde se vota en contra o se abandonan las sesiones, hoy he estado en uno de un tono educado, con propuestas, también correcciones, y finalmente con apoyo", ha recalcado el ministro.