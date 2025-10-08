El Gobierno central invierte 79 millones en nueve obras de regadío en Canarias

Inauguración del segundo foro de regadíos de Canarias - MINISTERIO DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), tiene en ejecución nueve obras de modernización de regadíos en Canarias que afectan a 2.510 hectáreas.

Con una inversión de 79 millones de euros --IGIC no incluido--, las actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y concretamente se trata de nueve actuaciones en seis islas, que suponen la mayor inversión realizada en el archipiélago en materia de modernización de regadíos.

El objetivo es aprovechar cada gota de agua y aumentar los recursos disponibles de fuentes convencionales y alternativas, como la desalación marina, la depuración de aguas salobres o las aguas regeneradas.

Estos proyectos han centrado este miércoles el 'II Foro de Regadíos en Canarias' organizado por el ministerio y Seiasa en la isla de La Palma.

Las obras permitirán una agricultura de futuro abastecida con energías renovables, gracias a la importante reducción de emisiones contaminantes y de costes de explotación.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha subrayado durante la clausura del foro que el regadío canario modernizado asegura el futuro de mujeres y jóvenes rurales, así como un sector eficiente, resiliente y adaptado a las tecnologías.

RIEGO A PRESIÓN Y TELECONTROL EN TENERIFE

En la isla de Tenerife se ejecutan en la actualidad dos actuaciones de modernización de regadíos por valor de 19,11 millones de euros (IGIC no incluido), que beneficiarán a 245 regantes que cultivan 1.036 hectáreas en los municipios de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.

El objetivo de estas actuaciones es la modernización de las redes de riego de Las Charquetas y El Vallito, lo que supondrá un mejor aprovechamiento del agua depurada y un menor consumo de aguas subterráneas, para ser utilizadas en periodos de máxima demanda de los cultivos o de sequía extrema, recoge una nota del ministerio.

Las obras prevén modernizar la red de riego existente mediante la ejecución de redes de tuberías a presión, la instalación de hidrantes y un sistema de telecontrol, que mejorarán la eficiencia hídrica y suponen un avance en la digitalización de la agricultura de la zona regable.

AGUAS REGENERADAS EN GRAN CANARIA

En la isla de Gran Canaria se ejecuta un proyecto para fomentar el uso de aguas regeneradas para el riego, mediante la construcción de un depósito de regulación que permita almacenar aguas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales de Barranco Seco para asegurar el suministro, incluso en los meses de mayor demanda.

Las obras, con un presupuesto de 6,13 millones de euros --IGIC no incluido--, beneficiarán a 94 regantes y 252 hectáreas en los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN EN LANZAROTE

El proyecto puesto en marcha en Lanzarote, con un presupuesto de 24,4 millones de euros (IGIC no incluido), beneficiará a 667 regantes que cultivan 300 hectáreas en los términos municipales de Tinajo y Teguise.

Su objetivo es la modernización de las redes de riego, la implementación de instalaciones de energías renovables y la creación de infraestructuras que permitan usar aguas regeneradas o no convencionales para regar.

Para ello se construye una planta desaladora de agua de mar por ósmosis inversa, un depósito, una balsa, sistemas de impulsión, nuevas redes de riego, y un aerogenerador que permita abastecer parcialmente el sistema.

Además se completará la modernización con la digitalización del conjunto mediante la automatización de la estación de bombeo y la instalación de un sistema de telecontrol y telemedida que gobierne de forma integral el riego.

DESALACIÓN, RENOVABLES Y TELEMEDIDA EN FUERTEVENTURA

La actuación que se encuentra en marcha en Fuerteventura permitirá a 289 regantes el uso de aguas procedentes de fuentes no convencionales en 152 hectáreas de regadíos de Tuineje y Pájara, mediante una actuación que cuenta con una inversión de 13,25 millones de euros (IGIC no incluido).

Las obras consisten en la ejecución de un nuevo módulo en la planta desaladora Gran Tarajal y de un depósito de agua anexo.

Mediante una estación de bombeo, se impulsará el agua a un depósito en Mazacote --ya existente-- y a la balsa de regulación de Tesejerague, también de nueva construcción, para, desde ambas infraestructuras, abastecer la zona regable mediante sus respectivas redes de riego.

Además, el proyecto dotará a las redes de riego de un sistema de telemedida en hidrantes y de telecontrol en balsa, depósitos y estación de bombeo.

También se conseguirá una mejora energética, gracias a la construcción de una planta fotovoltaica para alimentar el bombeo de la captación de agua de mar, el módulo de desalación y el bombeo del depósito a la balsa.

AHORRO DE AGUA Y TRES ACTUACIONES EN LA PALMA

En la isla de La Palma ha finalizado ya la primera de las tres actuaciones puestas en marcha para modernizar, en conjunto, 509 hectáreas.

Concretamente se trata del proyecto de mejora y modernización de la red de riego de Los Sauces, con una inversión de 1,36 millones de euros (IGIC no incluido).

El objeto principal de esta actuación ha sido la implementación de un sistema de telecontrol que aumente la eficiencia hídrica.

Las nuevas infraestructuras permiten ahorrar entre un 15% y un 25% del agua de riego a 500 regantes que cultivan 70 hectáreas en el término municipal de San Andrés y Sauces.

Otro de los proyectos actualmente en ejecución en La Palma es el de la balsa de El Paso, que busca aumentar la capacidad de regulación del agua de riego para todas las comunidades de regantes de la zona.

Las obras comprenden la construcción de una balsa de unos 100.000 metros cúbicos de capacidad como cabecera de la red de riego.

Así, se disminuirá el consumo energético, al no ser necesarios los bombeos desde los depósitos privados de la zona de Las Breñas.

Además, se dispondrá de una nueva infraestructura para la toma de agua de aviones y helicópteros en caso de incendio.

El tercer proyecto en marcha en La Palma corresponde a la Comunidad de Riegos Comarca Santa Cruz de La Palma Breñas Mazo.

En total beneficiará a 456 regantes y mejorará la gestión del riego de San Miguel mediante la construcción de una estación de filtrado y una nueva red a presión con telecontrol.

El presupuesto es de 6,10 millones de euros (IGIC no incluido) para la modernización de 250 hectáreas de plataneras que cultivan 456 agricultores en los municipios de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente.

EL HIERRO

En la isla de El Hierro se desarrolla un proyecto de modernización y mejora de la red de riego del Golfo, por valor de 4,88 millones de euros (IGIC no incluido), que afecta a 259 hectáreas en el municipio de Frontera y de la que se beneficiarán 511 regantes.

De esta forma se mejorará la eficiencia hídrica y energética de la zona, se optimizará el uso del agua disponible y aumentará la competitividad de las producciones gracias a la construcción de un depósito de riego y dos impulsiones, uno desde el nuevo módulo de desalación de la Estación Desaladora de Agua de Mar El Golfo y otra desde El Pozo de los Padrones, hasta el nuevo depósito y balsa de Frontera, todo ello con automatización y telecontrol.