El Gobierno regional reconoce con la distinción Valbanera la labor en favor de las personas migrantes canarias

El Gobierno de Canarias reconoce con la distinción Valbanera la labor a la migración canaria

Estos reconocimientos se entregarán en un acto, que tendrá lugar el 11 de septiembre, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha concedido, mediante decreto del presidente, Fernando Clavijo, cuatro distinciones Valbanera a la migración canaria. En ellas, figuran personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que en su labor hayan prestado servicios relevantes o destacados en favor de las personas migrantes canarias, así como personas canarias migrantes o descendientes que hayan realizado una labor relevante, social o cultural, en los países que las acogieron.

Los distinguidos son Guillermo Morales Vera y la Fundación Canaria nuestra Señora de los Reyes, en materia de emigración; y Gerardo Mesa Noda y la Asociación Social Solidaridad Venezuela, en el ámbito de la inmigración, según ha informado este viernes en una nota de prensa el Ejecutivo regional.

A propuesta del director general de Emigración, José Téllez, se aprobó distinguir a Guillermo Morales Vera y a la Fundación Canaria Nuestra Señora de los Reyes.

Por su parte, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, una vez oído el Foro Canario de la Inmigración, se ha concedido la distinción Valbanera a Gerardo Mesa Noda y a la Asociación Social Solidaridad Venezuela.

DISTINGUIDOS

Guillermo Morales Vera, a los 16 años, emprendió desde La Gomera un viaje hacia Venezuela en busca de un futuro mejor. Allí, trabajó, estudió y formó una familia, sin perder nunca el amor por su isla natal. Tras culminar sus estudios de Bachillerato se formó en Derecho, en Caracas.

Fundador del Grupo Coros y Danzas de La Gomera en Venezuela, llevó la cultura canaria por todo el país. Su vida, relata el Ejecutivo, es ejemplo de superación, identidad y compromiso con la emigración canaria y todavía hoy, sigue trabajando por los suyos desde la Fundación de Emigrantes Canarios. Su historia representa el orgullo de ser canario, la fuerza del emigrante y el valor de las raíces; como él dice: "es mi orgullo ser gomero y con ese orgullo muero".

La Fundación Canaria Nuestra Señora de los Reyes en Quíbor, Venezuela, es refugio, memoria y cariño para los mayores canarios en el país. Nació del compromiso de una comunidad que no quiso dejar solos a quienes lo dieron todo lejos de su tierra y con tesón y el apoyo del Gobierno de Canarias, levantaron una casa donde hoy 45 personas reciben atención digna y compañía.

Tres décadas después, se cuidan a canarios y canarias, pero también recuerdos, raíces y costumbres que siguen vivas en cada celebración. La Virgen de los Reyes, traída desde El Hierro, acompaña cada paso como símbolo de fe y arraigo y en 2023, sumaron un espacio para atender con más medios a quienes más lo necesitan.

Gerardo Mesa Noda, natural de La Gomera, fue Miembro de AWEPAA (Association of West European Parliamentarians for Action against Apartheid) y expresidente autonómico de Cruz Roja Española, así como, expresidente del Cabildo de Fuerteventura. A sus 89 años, guarda en su memoria la secuencia completa de las tres décadas transcurridas desde que llegó la primera patera a las Islas.

En el año 1994, Gerardo Mesa, por aquel entonces presidente de la delegación en Fuerteventura de la Asociación Canaria Amigos del Pueblo Saharaui, se vio de un día para otro buscando casas vacías donde alojar a las personas que llegaban y dedicando su día a día a acogerles de la mejor manera posible.

Destaca el Gobierno su papel de testigo directo y agente protagonista de la acogida de los últimos treinta años de las migraciones en Canarias.

La Asociación Social Solidaridad Venezuela trabaja para dignificar la vida de los inmigrantes venezolanos y españoles retornados. Su misión es garantizar el acceso a derechos básicos como educación, salud, vivienda, empleo y alimentación.

Actúa como puente entre la migración y la inclusión, luchando por una integración justa, libre y plena. Como entidad del tercer sector, impulsa la transformación social desde el compromiso diario y cercano y el desarrollo de estrategias para que quienes llegan con poco puedan acceder a lo que necesitan para rehacer sus vidas. Asimismo, destacan, su trabajo es motor de cambio, esperanza y dignidad para quienes han tenido que empezar de nuevo.