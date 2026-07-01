La Gomera, El Hierro y La Palma mantienen la bonificación al combustible en tercer timestre de 2026

Una persona reposta gasolina en un coche, en una gasolinera, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha actualizado recientemente las cuantías de la bonificación extraordinaria y temporal al precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo, con la que se busca compensar el sobrecoste en el precio del combustible de las islas no capitalinas respecto a las capitalinas.

De este modo, para los meses de julio, agosto y septiembre, la bonificación se fija en 20 céntimos por litro para la isla de La Gomera, y 15 céntimos por litro en el caso de El Hierro y La Palma, según ha concretado el departamento regional en una nota.

La consejera del área, Matilde Asián, ha recordado que esta medida está contemplada en los presupuestos de la comunidad autónoma para todo el año 2026, y que la actualización trimestral se hace para ajustarse "a la realidad de cada isla y compensarla en función de los sobre costes que se detectan en cada trimestre".

Para el cálculo de la cuantía y las islas en las que se activará la bonificación en este período, se ha tenido en cuenta el diferencial de los precios del combustible de las islas no capitalinas respecto a Gran Canaria y Tenerife desde el 1 de abril hasta el 15 de junio pasados.

Si el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina es igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas, se activa la bonificación, que puede oscilar entre los cinco y los 30 céntimos por litro en función del diferencial de precios existentes en el período anterior tomado como referencia.