Gran Canaria y las islas occidentales continúan este sábado en alerta por riesgo de incendios forestales

Archivo - Imágenes de los servicios de emergencias y los bomberos de Gran Canaria luchando por apagar el incendio declarado en Artenara, Gran Canaria. - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado, desde este viernes, la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, mientras la ha mantenido en El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife.

Esta decisión se adoptó en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según informó el departamento regional en una nota.

Este sábado, 8 de agosto, Canarias está aviso amarillo por temperaturas máximas en vertientes sur y oeste de islas montañosas, con superaciones locales del umbral en el interior de Gran Canaria.

Además de calima ligera en medianías y cumbres, que irá en aumento a partir de la tarde, las temperaturas máximas podrán sufrir ligeros ascensos en zonas orientadas al sur de las islas de mayor relieve, llegándose a alcanzar los 30-32ºC en amplias zonas del sur y oeste de las islas de mayor relieve y en el sureste de Fuerteventura.

Además, existe la probabilidad de alcanzar los 34ºC en zonas del interior. En Gran Canaria, podrán alcanzarse los 37ºC de forma local.