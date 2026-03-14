El Gran Hotel Taoro (Tenerife) culmina su reapertura con un homenaje a su legado histórico - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gran Hotel Taoro ha celebrado en la noche de este viernes su inauguración oficial en Puerto de la Cruz (Tenerife), un evento que marca el inicio de una "nueva etapa" para uno de los edificios "más emblemáticos" de la historia turística de Canarias.

El acto contó con la presencia de Ignacio Polanco, presidente del Grupo Timón; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, entre otros representantes del sector turístico y empresarial, así como del Grupo Timón y Tropical Hoteles, responsables del proyecto.

El evento se concibió como un acto de "bienvenida, memoria y renacimiento" para el considerado un "icono" de la isla. Así, se conectó su legado histórico con el presente, poniendo en valor su arquitectura, su entorno y su significado como referente patrimonial.

Se mostró además material audiovisual histórico y del proceso de rehabilitación inédito que recorrió la historia del hotel, desde su origen y sus primeros años de esplendor hasta su legado, su estrecha conexión con el destino y la nueva etapa que ahora comienza.

UN PROYECTO ESTRATÉGICO

La recuperación del Gran Hotel Taoro busca, asimismo, representar un "paso decisivo" en la revitalización turística y económica del Puerto de la Cruz, reforzando el posicionamiento del norte de la isla como "destino de referencia".

Durante el acto, Ignacio Polanco, presidente del Grupo Timón, destacó el valor de este proyecto: "Hoy no asistimos únicamente a la reapertura de un hotel, sino a la culminación de un proyecto estratégico que marca un punto de inflexión para el posicionamiento turístico del norte de Tenerife. Cuando la colaboración público-privada funciona con visión y responsabilidad, los resultados son transformadores, y este hotel es la prueba".

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó cómo el nuevo Gran Hotel Taoro "simboliza perfectamente" la nueva etapa turística que se impulsa en Tenerife, en donde prima la "calidad, la sostenibilidad, la innovación y el respeto".

"Se trata de un modelo de turismo que apuesta por generar empleo cualificado, por fortalecer la economía local y por posicionar a nuestra isla como un destino de excelencia a nivel internacional", ha señalado la presidenta insular, que agradeció el compromiso de Grupo Timón y de Tropical Hoteles, "por haber creído en este proyecto y por haber apostado por un modelo que combina patrimonio, sostenibilidad y excelencia".

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, destacó, por su parte, que la inauguración del Hotel Taoro representa "un hito" para el turismo del Archipiélago. Así, ha señalado, su recuperación demuestra la "capacidad" del sector turístico en las islas para combinar tradición y modernidad, generando empleo y valor añadido.

SOBRE EL HOTEL TAORO

Gran Hotel Taoro culmina su reapertura, con todas sus instalaciones" a pleno rendimiento" y la vocación de estar abierto a los residentes, a la sociedad tinerfeña y a la vida cultural y empresarial de la isla.

Construido en 1890 y considerado el primer gran hotel de lujo de España, el Gran Hotel Taoro ha sido durante más de un siglo un referente del turismo europeo y punto de encuentro de viajeros ilustres y figuras de la realeza, la cultura y la aristocracia, Agatha Christie, el rey Alfonso XIII o el duque de Kent, quienes encontraron en este enclave un escenario singular para el descanso y la inspiración.

Tras un ambicioso proceso de rehabilitación, el edificio ha iniciado una nueva etapa como un refugio de lujo contemporáneo, respetando en paralelo su legado histórico.