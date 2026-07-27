La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Guía de Isora (Tenerife)

Hombre desaparecido en Guía de Isora buscado por la Guardia Civil
Hombre desaparecido en Guía de Isora buscado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: lunes, 27 julio 2026 17:57
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda de un hombre el municipio de Guía de Isora, concretamente en las zonas de los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la zona de costa ubicada entre Punta Blanca hasta y el Hotel Abama.

El hombre, de 72 años, está desaparecido desde este domingo, e iba vestido con pantalón corto técnico de color verde militar/caqui, camiseta manga corta negra con logotipo circular de color verde y calzado tipo zueco negro.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062.

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