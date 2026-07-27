La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Guía de Isora (Tenerife)

Hombre desaparecido en Guía de Isora buscado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL
SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda de un hombre el municipio de Guía de Isora, concretamente en las zonas de los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la zona de costa ubicada entre Punta Blanca hasta y el Hotel Abama.
El hombre, de 72 años, está desaparecido desde este domingo, e iba vestido con pantalón corto técnico de color verde militar/caqui, camiseta manga corta negra con logotipo circular de color verde y calzado tipo zueco negro.
La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062.