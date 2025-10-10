La Guardia Civil detiene a un hombre por atracar a una taxista en Vecindario (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por atracar a una taxista sobre las 23.00 horas del pasado 30 de septiembre en la localidad de Vecindario (Gran Canaria) y conseguir llevarse su cartera.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, los hechos se produjeron cuando la mujer estaba trabajando en el vehículo y un pasajero le solicitó un traslado a una calle de Vecindario.

Al llegar al destino, el autor de la agresión se abalanzó sobre la conductora y, tras un forcejeo en el que la taxista sufrió la rotura de sus gafas, consiguió quitarle la cartera y salir huyendo.

Por su parte, al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, la taxista salió tras el varón aunque no pudo alcanzarlo.

No obstante, las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo permitieron a los guardias civiles identificar al autor, siendo posteriormente localizado y detenido.

Finalmente, las diligencias han sido remitidas junto al detenido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana.

1016752.1.260.149.20251010110029