La Guardia Civil establece un dispositivo especial por la festividad de la Patrona de Canarias

Archivo - Candelaria (Tenerife) celebra este sábado el Día Grande de la Patrona de Canarias - AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha establecido un dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que participen en los actos y en la tradicional peregrinación a Candelaria.

Casi 200 Guardias Civiles de diferentes especialidades participan en las labores de vigilancia, seguridad ciudadana, tráfico, prevención y atención a posibles incidencias, tanto por tierra, como en el mar y desde el aire, según ha informado la Benemérita en una nota.

El dispositivo contará con efectivos del Servicio Marítimo Provincial, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Unidades territoriales de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Servicio Cinológico, Policía Judicial, Agrupación de Tráfico, Equipo Pegaso (drones) y la Unidad Aérea, entre otras unidades.

También colaboran con el dispositivo las Policías Locales de diversos municipios de la isla de Tenerife, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás organismos del Cabildo y del Gobierno de Canarias en sus competencias respectivas.

Se recuerda especialmente a la ciudadanía la necesidad de cumplir las prohibiciones, restricciones y recomendaciones establecidas con motivo de la alerta por riesgo de incendio forestal, así como respetar las limitaciones de acceso y tránsito por pistas y senderos forestales.