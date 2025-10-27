La Guardia Civil inaugura sus nuevas dependencias en el Puerto de La Luz y de Las Palmas

La Guardia Civil inaugura sus nuevas dependentes en el Puerto de La Luz (Gran Canaria) - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha inaugurado este lunes sus nuevas dependencias ubicadas dentro del Muelle Pesquero --Calle Acuarelista Pedro del Castillo, 4-- en la zona portuaria del Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Según informa la Benemérita, el acto estuvo presidido por el Mando de Fronteras y Policía Marítima, en compañía del Delegado del Gobierno, la presidenta de la Autoridad Portuaria y diversas autoridades civiles y militares.

El nuevo cuartel de la Guardia Civil se presenta como una edificación moderna y plenamente identificable con la imagen corporativa de la Institución.

Con una superficie aproximada de 850 metros cuadrados distribuidos en dos niveles sobre rasante, el conjunto responde a criterios de funcionalidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

De esta manera, en la planta baja se ubican las dependencias de la Sección Fiscal, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Grupo Cinológico, este último dotado de modernas perreras y áreas específicas para el cuidado y mantenimiento de los canes.

La misma planta incorpora un aparcamiento destinado a vehículos oficiales con acceso directo desde la entrada principal, así como un patio de maniobras situado al suroeste, vinculado al Muelle Pesquero y a la futura instalación de pantalanes.

Por su parte, la primera planta acoge las oficinas del Servicio Marítimo y de la Compañía de Fiscal, además de salas de reuniones, un aula de formación y vestuarios diferenciados para personal femenino y masculino.

Con todo, la construcción se compone de piezas prefabricadas de GRC, moduladas para aportar protección solar y coherencia arquitectónica. La carpintería de aluminio posee más del 70% de contenido reciclado, y los tejidos interiores elaborados a partir de plásticos recuperados del mar reflejan el compromiso con la sostenibilidad.

La distribución interior responde también a criterios de salud y bienestar, priorizando la ventilación cruzada natural, mientras que en las fachadas practicables se han integrado aireadores que permiten la renovación del aire incluso con el edificio cerrado, evitando la aparición de humedad y hongos en un entorno marítimo.