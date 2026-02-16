La Guardia Civil investiga a 12 personas por robar 3.500 kilos de aguacates en varias fincas del norte de Tenerife

Aguacates sustraídos en varias fincas del norte de Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA, grupo especializado en la investigación de robos agrícolas y ganaderos y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han detenido e investigan a 12 personas --diez varones con edades comprendidas entre los 23 y 57 años y dos mujeres de entre 19 y 46 años-- acusadas de sustraer 3.500 kilos de aguacates en fincas del norte de Tenerife.

La operación se desarrolló con motivo del inicio de la temporada hortofrutícola por lo que establecieron de forma conjunta y coordinada un dispositivo especial de prevención e investigación contra el robo en explotaciones agrícolas.

Las doce personas también están investigadas por el robo de 800 kilos de otros productos agrícolas como papaya, calabaza o castaña en fincas ubicadas en los municipios donde residían como Tacoronte, El Sauzal, Tegueste e Icod de los Vinos.

Así, lograron esclarecer un total de ocho delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, detalla la Guardia Civil en una nota.

Las personas investigadas planificaban previamente los asaltos a las fincas, dándose la particularidad que a un mismo perjudicado le llegaron a sustraer 2.800 kilos, lo que equivale a pérdidas de más 17.000 euros.

La mayoría de los robos se realizaron en horario diurno, desplazándose en vehículos mixtos o en turismos y accediendo a las fincas caminando por canales de agua de riego que utilizaban como senderos para evitar ser detectados, o escalando los vallados.

A algunas de las personas investigadas les constan antecedentes policiales por hechos delictivos similares y las diligencias instruidas han sido remitidas a los Tribunales de Instancia correspondientes.