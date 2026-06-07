La Guardia Civil prepara un operativo "bastante inédito" para la seguridad de León XIV y ciudadanos de Arguineguín

El comandante de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas José Ramón Martín - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ultima los preparativos para el operativo de seguridad que llevará a cabo, principalmente, en la localidad de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), con motivo de la visita del Papa León XIV, y que es "bastante inédito".

Así lo traslada a Europa Press el comandante de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas José Ramón Martín, que es uno de los jefes del dispositivo de seguridad que se desplegará este 11 de junio cuando aterrice el pontífice en la isla de Gran Canaria.

En la comandancia, donde el comandante Martín ha atendido a Europa Press, se puede percibir el trasiego de jefes de diferentes unidades de la Guardia Civil y de cuerpos de las policías locales que apoyarán al Instituto Armado en este dispositivo y que ya están ultimando detalles de un operativo en el que llevan trabajando unos "tres meses".

La visita del Papa a Gran Canaria asegura que "supone un reto histórico en materia de seguridad" para la Guardia Civil por "muchos motivos", ya que apunta a la "importancia de la visita en sí en la isla, que se trata de un hecho histórico", así como a la "complejidad" en el desarrollo de los actos y la colaboración entre las diferentes instituciones de las que toman parte.

En este sentido, ha subrayado que para ello la propia Guardia Civil está "desplegando un operativo bastante inédito" en la isla de Gran Canaria, donde el dispositivo estará compuesto por unos 600 agentes, 400 de ellos de la Comandancia de Las Palmas, que estarán apoyados por unos 200 efectivos procedentes de la península, y de diferentes especialidades.

El comandante Martín matiza que tendrán también apoyos relativos de la zona de la Dirección General de la Guardia Civil, entre los que cita al Servicio Aéreo de Ala Fija, la Unidad Especial de Intervención, la Agrupación Rural de Seguridad, el equipo de subsuelo de Guardia Civil y los medios de la Oficina de Atención al Ciudadano (OMAC).

Asimismo el personal humano se verá apoyado por recursos materiales, tales como son unos 200 vehículos y 50 motocicletas.

LA OMAC, PRIMERA VEZ EN GRAN CANARIA

Este dispositivo ha previsto además la instalación de una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) en Arguineguín, siendo la primera vez que se instala en Gran Canaria, ya que puntualizó que desde la Guardia Civil se es consciente de que se pueden suceder situaciones relacionadas con la pérdida de documentación, sobre seguridad ciudadana.

Por ello, matizó, que lo que se pretende "es favorecer" a esas personas para evitar que tengan que trasladarse a dependencias oficiales a presentar una denuncia o cualquier tipo de circunstancia. La OMAC "va a ser el punto de contacto directo con las personas" en el mismo lugar de actuación, "es algo inédito" en la isla.

El comandante también ha destacado el sistema aéreo de drones que estará controlando toda la zona, así como el servicio marítimo que velará por el muelle, ya que para ese día Puertos Canarias ha decretado el cierre de actividades en el mismo.

PROTOCOLOS DE MOVIMIENTO

En el acto previsto en el puerto de Arguineguín, donde el Papa va a tener un encuentro con inmigrantes y organizaciones que dan asistencia a estas personas cuando llegan a las costas canarias, Martín expuso que se baraja un número "muy importante" de visitantes dentro del propio acto, para lo que se ha establecido desde la Guardia Civil unos protocolos de movimiento.

El objetivo de estos protocolos, explica, es garantizar que el acto se desarrolle con "completa normalidad", así como la "completa seguridad de todos" estos viajeros que van a asistir al acto.

Por ello, y a pesar de que admitió son conscientes de la "problemática" que para los vecinos del municipio puede llevar a cabo todo el desarrollo de este operativo, el consejo principal para este 11 de junio "es que atiendan al 100% todas" las indicaciones que se soliciten desde bandos municipales, redes sociales o de los propios agentes de policías locales y Guardia Civil.

"Es decir, atiendan directamente a esas indicaciones. Entendemos que el dispositivo nuestro se hace mucho más sencillo, mucho más llevadero, contando con esa colaboración de todas las personas", afirmó el comandante que ha resaltado que la Guardia Civil va a contar con unidades "altamente especializadas precisamente en control de masas y control de personas".

De todas formas, matizó que el público al que se van a encontrar en este acto "no" es "especialmente agresivo o conflictivo" pero al ser una masa de gente "muy grande", se debe "garantizar cualquier tipo de emergencia que pueda suceder", para lo que indicó que tendrán especialistas en este tipo de actuaciones como agentes de la Agrupación Rural de Seguridad o personal "muy altamente especializada" como el de la Unidad Especial de Intervención.

Todo ello apoyado por agentes de las unidades de subsuelo, miembros de desactivación de explosivos, equipos SEPRONA, aéreos, drones de vigilancia o servicio marítimo, ya que apuntó que se ha barajado "cualquier tipo de posibilidad" desde la propia seguridad del acto y del Santo Padre, como desde la viabilidad de todos los ciudadanos.

Añadió que lo que "va a marcar la diferencia" en este evento es la colaboración ciudadana para tener "un encuentro seguro", "remar todos en la misma dirección, cada uno dentro" de su ocupación.

"UN RETO SÚPER IMPORTANTE"

Martín reconoce que tanto para él como para sus superiores y equipos de trabajo de la Guardia Civil, la organización y participación en este operativo "supone un reto súper importante", que si bien reconoce que les está "costando muchísimas horas", también ha afirmado que lo hace "con mucho agrado".

"Somos conscientes precisamente de que esto es un caso único que se va a suceder, ya no en la isla, sino casi, casi en la vida profesional de uno, con lo cual echamos el resto al 100%", admitió.