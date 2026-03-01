Un helicóptero de Salvamento evacúa de urgencia a la pasajera de un crucero en aguas próximas a Tenerife

Archivo - Helicóptero de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Helimer 201 de Salvamento Marítimo ha procedido a evacuar de forma a urgente a una pasajera enferma a bordo de un crucero que se encontraba en aguas próximas a la isla de Tenerife.

Una vez la turista fue auxiliada por los efectivos del organismo estatal, se dirigieron hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, donde la esperaba una unidad del Servicio Canario de Salud, según ha informado este domingo Salvamento Marítimo.

Sanitarios del SUC procedieron a prestarle una primera atención a la afectada y a trasladarla en ambulancia hasta hospital más cercano.