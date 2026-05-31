Hemodonación y Hemoterapia animará a la donación de sangre en las islas con diferentes colectas la próxima semana

El SCS habilita este Día de Canarias varios puntos de donación de sangre en Tenerife y Gran Canaria - CEDIDO POR SCS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda a la población la importancia de donar sangre de forma periódica para garantizar el suministro necesario de hemoderivados en los centros hospitalarios de Canarias.

Asimismo, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia activará distintos puntos de donación la próxima semana, según ha avanzado el departamento regional en una nota de prensa.

La próxima semana comienza una campaña en Valsequillo. El punto de donación se habilitará en la antigua sede de Servicios Sociales del municipio. El horario será lunes de 9:15 a 13:30 y martes y miércoles de 9:15 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

El lunes, día 1, una unidad móvil visitará la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Será de 9:00 a 14:00 horas.

En el Centro Comercial Alcampo se podrá donar el lunes, en una unidad móvil instalada a las puertas de este establecimiento de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas, y el jueves y viernes en el punto de donación instalado junto a la administración de loterías. En este caso, el horario será de 16:00 a 20:45 horas.

Del 2 al 4 de junio una unidad móvil se instalará en la Avenida de Canarias de Vecindario. El martes el horario será de 9:15 a 13:30 y el miércoles y jueves de 9.15 a 13:30 horas.

El 2 y 3 de junio tendrá lugar una campaña de donación en el Club Deportivo SPIN FIT-Melenara, en Telde. Será de 9:15 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

Volviendo a Las Palmas de Canaria, el 4 y 5 de junio se instalará una unidad móvil en el Centro Comercial Las Arenas de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

También el viernes una unidad móvil se ubicará en la Plaza de Cardones de Arucas. El horario será de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas excepto festivos. Este espacio cuenta además con vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto lunes y miércoles de 16:15 a 20:30, martes de 9:15 a 13:30 y 16:30 a 20:15 y jueves y viernes de 9:15 a 13:30 horas.

También se puede acudir sin cita previa y salvo festivos a otros puntos fijos de la red hospitalaria. El Hospital Insular atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas y los sábados de 10:00 a 19:30 horas.

El Hospital Materno Infantil abrirá de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas.

Por su parte, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín atenderá de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar solicitando cita previa en el teléfono 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

EN TENERIFE

El 1 y 2 de junio una unidad móvil se instalará en Hospital del Sur, en Arona, de 9:45 a 13:00 y de 14:45 a 18:00 horas.

También habrá una campaña de donación en La Victoria. La unidad móvil se ubicará en La Pólvora el lunes de 9:30 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 y el martes de 16:15 a 20:30 horas.

El martes tendrá lugar una colecta en el IES Marina Cebrián. En este caso, el horario será de 9:15 a 13:30 horas.

El Centro Comercial Leroy Merlín de Adeje contará con un punto de donación el miércoles de 9:45 a 1:45 y de 16:30 a 20:00 horas.

En Santa Úrsula se podrá donar el 3 y 4 de junio. El espacio de donación se habilitará en el Ayuntamiento el miércoles de 9:30 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 y el jueves de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

Simultáneamente, el jueves, día 4, se activará una campaña en la empresa Gesplan. Será de 9:00 a 13:45 horas.

Del 4 al 6 de junio tendrá lugar una campaña de donación en colaboración con la Asociación de Empresas del Valle de Güímar. El horario será de 9:00 a 14:00 horas. Esos mismos días se habilitará una unidad móvil en Vara del Rey, en el Polígono de Güímar. El horario será de 9:00 a 13:45 y de 15:00 a 19:00 horas.

El viernes se podrá donar en la Feria de la Salud de Arona. La unidad móvil estará operativa en el Médano de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:00 horas.

El 5 y 6 de junio se habilitará un espacio de donación en la Ferretería Chafiras, en Adeje, de 9:30 a 13:15 horas.

Esos mismos días se podrá donar en la Plaza de la Catedral de La Laguna de 16:00 a 20:15 horas.

Durante la próxima semana se podrá donar en el Centro Comercial El Trompo, en La Orotava, de lunes a miércoles de 10:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30, el jueves de 16:15 a 20:30 y el viernes de 10:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

Además de estas campañas, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas (excepto festivos).

Al punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá acudir de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria atiende a los donantes sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

En Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, se puede donar solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

Al Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, nº53, se puede acudir de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

OTRAS ISLAS

La próxima semana se podrá donar en el Centro Comercial Las Rotondas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura). El horario será de lunes a miércoles de 16:00 a 21:00 y el jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Además, durante toda la semana permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura. El horario será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa en el teléfono 928 546 684.

Del 1 al 5 de junio tendrá lugar una campaña de donación de sangre en colaboración con el Hospital Universitario José Molina Orosa, en Lanzarote. El lunes, martes y miércoles se podrá donar de 14:30 a 20:30 y el viernes de 8:30 a 14:30 horas.

El jueves el equipo de hemodonación se desplazará hasta el IES Las Salinas de 9:00 a 14:00 horas.

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre operativo de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas.

Los sábados el punto permanecerá cerrado y los domingos se podrá donar de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

Se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, dispone de un punto fijo de extracción en el que se puede donar los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.