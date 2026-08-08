Hemodonación y Hemoterapia recuerda a la ciudadanía la importancia de donar sangre de forma regular, también en verano

Archivo - Donante del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia - CEDIDA POR EL GOBIERNO CANARIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre de forma regular, especialmente, durante los meses de verano, una época estacional en la que descienden las donaciones mientras las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o, en algunos casos, se incrementan.

La sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente, por lo que la donación voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única forma de asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita, según ha recordado el departamento regional en una nota.

Así, cada donación puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia desplegará la próxima semana una amplia red de dispositivos móviles de extracción en distintos municipios del archipiélago y mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

EL FIN DE SEMANA

En Gran Canaria se podrá donar mañana en el Centro Comercial Siete Palmas de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

En el caso de Tenerife, también mañana habrá un punto de donación en el Centro Comercial Leroy Merlin de Adeje. El horario será de 10:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

También estará operativo, sin cita previa, el punto de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el sábado atenderá de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

EN TENERIFE

La próxima semana comenzará la tradicional colecta de Tejina, coincidiendo con la Fiesta de los Corazones de Tejina. La campaña Néctar de la Vida se celebra desde hace trece años en la localidad para fomentar la donación de sangre entre la población.

La unidad móvil se instalará del 10 al 14 de agosto en la plaza Manuel Hernández. El horario será de 10:30 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

Durante toda la semana permanecerá operativo el punto de donación del Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

EN GRAN CANARIA

De lunes a jueves se podrá donar en la unidad móvil instalada en Santa María de Guía, concretamente, en la calle Fernando Alonso de la Guardia, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas.

Otra unidad móvil estará los días 13 y 14 de agosto en la plaza de San Pedro de La Atalaya de Guía. El horario será de 17:00 a 20:30 horas.

El 11 y 12 de agosto habrá un dispositivo de donación en el interior del Auditorio de Valleseco. El horario será de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

La semana que viene también se podrá donar en el Centro Comercial Las Arenas. El lunes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 y el viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

El miércoles se celebrará una jornada de donación en la Ferretería Germán Medina, ubicada en el Polígono de Arinaga, de 10:00 a 13:00 horas.

En Telde, el jueves y viernes estará disponible el punto de donación del Centro Comercial Alcampo. El jueves el horario será de 9:30 a 14:00 y 16:30 a 21:00 y el viernes de 16:30 a 21:00 horas.

OTRAS UNIDADES MÓVILES

La próxima semana continúa la campaña de Gran Tarajal, en Fuerteventura, donde la unidad móvil de donación permanecerá de lunes a viernes. De lunes a miércoles el horario será de 17:15 a 20:15 horas y el jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

La próxima semana comienza la campaña de verano de La Palma. Durante dos semanas, una unidad móvil recorrerá los municipios de la isla para promocionar la donación de sangre a la población y visitantes de la isla.

El día 10 se podrá donar en la plaza de Los Álamos de Breña Alta de 15:45 a 20:30 horas. El martes la unidad móvil se trasladará hasta la plaza de Montserrat de San Andrés y Sauces de 16:00 a 20:30 horas.

Por último, de miércoles a viernes la unidad se instalará en Santa Cruz de La Palma, en la calle O,Daly. El miércoles y jueves el horario será de 15:45 a 21:00 y el viernes de 8:45 a 13:45 horas.

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.