Herida una senderista de 72 años tras sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

TENERIFE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años ha resultado herida con traumatismos de carácter moderado tras sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide, en la zona de Roques de García.

A las 18.19 horas de este martes, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada alertando de que una senderista precisaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída en el sendero 3.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. En el momento de la asistencia, la mujer presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.

El personal del Servicio de Urgencias asistió a la afectada, mientras que efectivos de Rescate en Montaña de Cruz Roja, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia, en la que fue trasladada al Hospital Bellevue.

Asimismo, guardas rurales del Cabildo de Tenerife en el Parque Nacional del Teide y la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.