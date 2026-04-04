Heridas tres personas tras la colisión de dos vehículos en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, de entre 37 y 67 años, ha resultado heridas este sábado tras colisionar dos vehículos en la calle El Piche, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta de varias personas comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos liberaron a una mujer atrapada. El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado hasta el lugar asistió a los tres afectados, dos mujeres y un hombre, heridos de diferente consideración. Todos ellos precisaron de traslado hasta el Hospital Universitario Hospiten Rambla.

Agentes de la Policía Local instruyeron el atestado.