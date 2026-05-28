Un herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en la TF-24, en El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en la TF-24, en el municipio de El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.