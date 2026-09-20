Herido tras la colisión de un vehículo contra un muro en la TF-28, en Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha resultado herido este sábado tras la colisión del vehículo con el que viajaba contra un muro en la TF-28, en Güímar, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21.00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversas contusiones de pronóstico moderado. Finalmente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil reguló el tráfico e instruyó el atestado.