Herido un hombre de 25 años tras volcar con su vehículo en la TF-28, en Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha resultado herido este sábado tras volcar con su vehículo en la TF-28, en Güímar, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22.23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife comprobaron que el ocupante del vehículo había podido salir por sus propios medios, por lo que aseguraron el vehículo y colaboraron con el resto de recursos.

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona prestó una primera asistencia al afectado, que presentó un traumatismo abdominal de carácter moderado. Tras ser asistido por el personal sanitario, fue trasladado en la ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Guardia Civil que se trasladaron al lugar del accidente regularon el tráfico en la vía y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.