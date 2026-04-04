Herido un hombre de 30 años tras caer de un quad en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 30 años, ha resultado herido tras caerse de un quad en la calle Artami, en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado y precisó de trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Agentes de la Policía Local instruyeron el atestado.