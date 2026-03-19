Herido un hombre de 59 años tras caer accidentalmente desde un muro en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 59 años, ha resultado herido este jueves tras caer accidentalmente desde un muro hacia la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:45 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que una persona precisaba de asistencia, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Finalmente, precisó de traslado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.