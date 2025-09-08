Herido un hombre en una reyerta en plena calle en Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido con policontusiones de carácter moderado en la madrugada de este lunes en una reyerta en plena calle en el municipio de Arona.

Los hechos sucedieron a las 03.51 horas cuando se recibe alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias solicitando asistencia sanitaria para una persona herida en una reyerta que además se había precipitado de altura de forma accidental hacia la vía pública, en la avenida Rafael Puig Lluvina.

Al llegar el personal del SUC asistieron al hombre y se encargaron de su traslado a Hospiten Sur mientras que la Policía Nacional se encargó de las diligencias e informes correspondientes.